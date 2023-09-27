«Укрзалізниця» створила автономний поїзд-кухню Food Train для прифронтових районів ⠀

Залізничні вокзали минулої зими стали центрами обігріву та харчування для всіх українців у прифронтових регіонах, де блекаути мали регулярний характер. Цього року на додачу до вокзалів «Укрзалізниці» створила цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли.

Про це повідомили в офіційному Телеграм-каналі перевізника.

«Разом із фондом Говарда Баффета запустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів. Food Train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда «Укрзалізниці» та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя», – зазначив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

Food Train складається з 6 вагонів під локомотивом:

генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи); вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.⠀

«Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation)», – зазначили в «Укрзалізниці».

Агентство Телевидения Новости