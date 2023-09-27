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У потязі Харків — Перемишль збільшать кількість місць

У потязі Харків — Перемишль збільшать кількість місць

8 жовтня закінчуються ремонтні роботи на станції Перемишль, відтак поїзди №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ — Перемишль повернуться до свого звичного розкладу руху, а склад поїзда №73/74 Харків — Перемишль збільшиться вдвічі.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Відправлення поїзда №73/74 у оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) о 13:36, прибуття до Перемишля об 11:17. Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.

Оновлений формат курсування поїзда покращить сполучення Харкова з Польщею на додачу до рейсу Харків — Хелм.

Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, призначений на час польських ремонтів додатковий рейс №119/120 Київ — Хелм продовжить курсування і після завершення ремонтних робіт, що означає +1 міжнародний рейс до вже звичного обсягу.

Агентство Телевидения Новости

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