Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:10
Просмотров: 71

Роман Свічкар став переможцем Кубка України з фехтування на шпагах

Роман Свічкар став переможцем Кубка України з фехтування на шпагах

Роман Свічкар став переможцем Кубка України з фехтування на шпагах. Спортивний захід відбувся 26 вересня в Києві.

В особистих змаганнях Кубка України з фехтування на шпагах золоту та бронзову медалі серед чоловіків вибороли харківські спортсмени, повідомляє ХОВА.

Переможцем Кубка України став Роман Свічкар. У фіналі харків’янин з рахунком 15:12 здолав киянина Нікіту Кошмана.

Бронзовим призером став ще один учень Заслуженої тренерки України Ірини Одокієнко Андрій Опанасенко. У півфіналі харківський шпажист поступився Нікіті Кошману. Третє місце на п’єдесталі пошани разом з Андрієм розділив киянин Дмитро Плаксін.

27 вересня шпажисти змагатимуться за медалі командних змагань.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 