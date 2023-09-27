Роман Свічкар став переможцем Кубка України з фехтування на шпагах. Спортивний захід відбувся 26 вересня в Києві.

В особистих змаганнях Кубка України з фехтування на шпагах золоту та бронзову медалі серед чоловіків вибороли харківські спортсмени, повідомляє ХОВА.

Переможцем Кубка України став Роман Свічкар. У фіналі харків’янин з рахунком 15:12 здолав киянина Нікіту Кошмана.

Бронзовим призером став ще один учень Заслуженої тренерки України Ірини Одокієнко Андрій Опанасенко. У півфіналі харківський шпажист поступився Нікіті Кошману. Третє місце на п’єдесталі пошани разом з Андрієм розділив киянин Дмитро Плаксін.

27 вересня шпажисти змагатимуться за медалі командних змагань.

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