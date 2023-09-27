Судитимуть двох ізюмчан, які допомогали ворогу будувати «российскую пенсионную систему»

В Ізюмі на Харківщині правоохоронці викрили ще двох посібників окупантів, які допомогали ворогу «закріпитись» на українській землі. Ними виявились двоє місцевих мешканців: 42-річний чоловік та 60-річна жінка.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними дізнання, чоловік обійняв посаду «главного специалиста отдела выплаты и перерасчета пенсий» в «Отделении Пенсионного фонда Изюмского района Харьковской области». У свою чергу, жінка стала «главным специалистом отдела выплаты пенсий».

Посадові обов’язкі у обох колаборантів майже не відрізнялись. Вони здійснювали прийом, обробку та перевірку заяв місцевих жителів щодо виплати матеріальної грошової допомоги у вигляді 10 тис. російських рублів.

Також підозрювані здійснювали перевірку та прийом документів, необхідних для призначення російських пенсій під час окупації.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальні акти щодо двох осіб, яким інкримінують колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Обвинувачених судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости