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До 10 років за ґратами загрожує водію, який у стані алкогольного сп’яніння збив насмерть 11-річну дівчинку

До 10 років за ґратами загрожує водію, який у стані алкогольного сп’яніння збив насмерть 11-річну дівчинку

9 липня 2023 року в Ізюмі водій легковика Honda під час руху по вул. Козацькій здійснив наїзд на 11-річну дівчинку, яка рухалась в попутному з автомобілем напрямку. Від отриманих травм дитина загинула на місці.

Встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, він рухався на автомобілі зі швидкістю 64 км/год, яка перевищувала максимально допустиму швидкість в населеному пункті, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуває під вартою. 

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 45-річного чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Агентство Телевидения Новости

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