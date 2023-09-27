Павлово поле частково залишиться без світла

Частину Павлового Поля буде знеструмлено в ніч на п’ятницю.

Про це повідомляє Харківобленерго.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт у п’ятницю, 29 вересня, з 00:00 до 04:00 буде знеструмлено частину споживачів Шевченківського району Харкова.

Без світла опиняться наступні ділянки:

✔️ вул. Клочківська, б. 317-д (ТОВ ПРОМБУД), 244, 281, 283, 291, 293, 295;✔️ вул. Очаківська, б. 4-30, 82;✔️ вул. Вавілова, б. 2-12, 14 (гуртож.№2 УТОГ);✔️ вул. Кузнецька, б. 7-59, 2-а-64, 66-92, 65-85, 100-144, 96-119;✔️ в-д Кузнецький, б. 4-26, 3-27;✔️ пров. Дербентський, б. 1-а, 1-57, 4-50;✔️ вул. Алупкінська, б. 13, 17, 19, 21, 20, 22, 26, 28;✔️ вул. Дербентська, б. 53-71, 60-84, 98-а, 100-136, 89-105, 152;✔️ вул. Олексіївська, б. 14, 30;✔️ вул. Клочківська, б. 274;✔️ вул. Білогорська, б. 1-б;✔️ пров. Кузнецький, б. 1-19, 4-22;✔️ пров. Очаківський, б. 2-14, 1-9;✔️ вул. Місцева, б. 9, 9-а, 11, 22, 24;✔️ вул. 23 Серпня, б. 6, 8, 34, 36, 36-а, 38, 40, 43, 45, 47, 48, 49-а, 49-б, 49-в, 51, 51-а, 51-б, 53-а, 55, 55-а, 55-б, 59, 63, 65, 67, 67-а;✔️ пр. Науки, б. 45-а;✔️ вул. Космонавтів, б. 2, 3, 3-а, 4, 4-а, 5-а, 5-б, 6, 7-а, 8;✔️ вул. Дерев’янка, б. 16-б, 20, 20-б, 24, 24-а, 38, 40, 42;✔️ вул. Сумгаїтська, б. 5, 5-а, 7, 9;✔️ вул. Космічна, б. 8;✔️ пров. Шекспіра, б. 7;✔️ пров. Орський, б. 19;✔️ вул. Аральська, б.3-69, 6-88;✔️ вул. Орська, б. 5-31, 2-46;✔️ пров. 1-й Орський, б. 1-17, 2-50-а, 50;✔️ вул. Нізова, б. 1-13;✔️ пров. 2-й Орський, б. 2-14;✔️ вул. Новоолексіївська, б. 4-32, 3-31;✔️ пров. Вишневий;✔️ вул. Старицького, б. 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 28, 30, 32, 34;✔️ в-д Путилівський, б. 10, 12;✔️ вул. Шатилівська, б. 18-24, 23, 25-а, 29, 41;✔️ вул. Ляпунова, б. 7, 9, 11;✔️ вул. Новгородська, 46;✔️ вул. Ю. Шевельова, б. 36, 38, 43, 19-57, 18-54;✔️ вул. Бакуліна, б. 33;✔️ вул. Ляпунова, б. 38, 41, 43;✔️ вул. Авіаційна, б. 39, 70, 30, 38;✔️ вул. Бакуліна, б. 5-а, 27, 31, 28, 42;✔️ вул. О. Яроша, б. 22, 24-б, 26.

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