Крав по супермаркетах у Харкові: впіймано злодія

Слідчі довели провину зловмисника по шести фактах майнових злочинів у Шевченківському районі міста.

З початку року до поліції надходили звернення громадян про крадіжки з магазинів, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) ККУ.

В рамках досудового розслідування проводились оперативно-розшукові заходи, в ході яких працівники поліції встановили особу зловмисника.

Ним виявився 42-річний безробітній мешканець Харкова, раніше судимий за аналогічні злочини.

Своїми діями зловмисник спричинив матеріальну шкоду на суму близько 6 тисяч гривень. Викраденим розпорядився на власний розсуд.

25 вересня слідчим Харківського районного управління поліції №3 повідомлено чоловіку про підозру у скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

На даний час вживаються заходи щодо повідомлення чоловіку про підозру по іншим фактам крадіжок.

Агентство Телевидения Новости