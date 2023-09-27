Обкрадали й грабували літніх людей: у Харкові судитимуть шахраїв

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактами крадіжок і грабежів, вчинених організованою групою.

За даними слідства, учасники організованої групи, до складу якої входили особи ромської національності, обкрадали і грабували літніх людей, видаючи себе за волонтерів, повідомляє прокуратура Харківської області.

У липні минулого року 23-річна жінка розробила план незаконного збагачення, до якого залучила ще двох жінок та чоловіка.

Зловмисники діяли у Харкові та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей у період з липня 2022 по червень 2023 року.

Жертвами були особи похилого віку. Зловмисники приходили до літніх людей додому і представлялися волонтерами, що роздають гуманітарну допомогу.

Під цим приводом обвинувачені проникали всередину помешкань потерпілих, після чого викрадали їхнє майно, грошові кошти і відкрито грабували.

Таким способом зловмисники встигли «заробити» 1,8 млн грн.

Наразі всі четверо злочинців перебувають під вартою.

Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости