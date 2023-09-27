У Харкові продовжують готувати «пункти незламності»

У місті Харкові розгортають «пункти незламності», які будуть забезпечені всім необхідним.

Про це сьогодні, 27 вересня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради повідомив міський голова Ігор Терехов.

«У «пунктах незламності» будуть продукти, медикаменти, паливо для генераторів», – зазначив мер.

Також Ігор Терехов наголосив, що всі комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, зробили великий обсяг роботи в рамках підготовки до опалювального сезону.

«Все залежатиме не лише від нас, а й від інтенсивності обстрілів, від того, як нам вдасться захистити та зберегти критичну інфраструктуру.

Проводиться серйозна робота, і ми не зупиняємося», – наголосив міський голова.

Агентство Телевидения Новости