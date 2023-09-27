Ф’юрі нарешті «розколовся»: мрія здорованя доволі банальна

Володар пояса WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) розповів про свою єдину мету, що залишилася в боксі.

Про це повідомляє SPORT.UA.

«Я хочу очолити список Forbes, і, можливо, зроблю це в цьому або наступному році.

Я хочу посісти перше місце за заробітком у спорті, у всіх видах спорту. Це єдине, що я хочу зробити зараз.

Конор Макгрегор зробив хорошу кар’єру, заробив багато грошей, чесно кажучи, він молодець.

Я теж хочу очолити цей спортивний список, як він. Тепер це моя мета.

Тепер, коли у мене є нова ціль, всі в прольоті», – сказав Ф’юрі.

Агентство Телевидения Новости