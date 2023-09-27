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Встановлено ще одну поплічницю окупантів: працювала в селищі Великий Бурлук

Встановлено ще одну поплічницю окупантів: працювала в селищі Великий Бурлук

Під час окупації селища Великий Бурлук місцева мешканка стала співпрацювати з представниками держави-агресорки.

Жінка обійняла посаду «специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Великобурлукского ТУ ВГА Купянского района Харьковской области», повідомляє прокуратура Харківської області.

Колаборантка займалась врегулюванням спорів щодо земельних відносин, а також здійснювала прийом громадян для вирішення питань у земельній сфері.

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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