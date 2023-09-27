У Харкові завершується підготовка до опалювального сезону
У Харкові завершується підготовка міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період.
До експлуатації підготовлені сім районних котелень та ТЕЦ-3, 230 квартальних та локальних котелень, 576 центральних та індивідуальних теплових пунктів, 11 насосних станцій, понад 1,6 тис. км тепломереж, повідомляє пресслужба міськради.
Системи постачання теплової енергії та гарячого водопостачання підготовлені в 99% житлових будинків.
Перекладено 168 км із 220 км тепломереж.
Тривають роботи з реконструкції трьох котелень на Північній Салтівці, капітального ремонту трьох котлів великої потужності, а також роботи зі встановлення та підключення 14 блочно-модульних котелень та 5 міні-ТЕЦ.
КП «Харківводоканал» відремонтувало обладнання комплексів водопідготовки «Донець» та «Дніпро».
Також завершується підготовка внутрішньобудинкових інженерних мереж.
З 7792 будинків житлового фонду комплексно підготовлено 99,9%, за винятком 28 будинків, які були сильно пошкоджені.
Крім того, в Харкові провели поточний ремонт 79 тис. кв. м вулично-дорожньої мережі, технічне обслуговування тягових та трансформаторних підстанцій, підготовлено автомобільну, снігоприбиральну техніку тощо.
Директор департаменту наголосив, що до опалювального періоду у повному обсязі підготовлені об’єкти освіти, охорони здоров’я, соціально-культурної сфери, фізкультури та спорту.