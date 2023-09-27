Грабував українців під виглядом «обшуків»: йому призначили 13 років за ґратами

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював з агресором на період окупації Харківщини.

Зловмисника було затримано одразу після звільнення Куп’янського району, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У серпні 2022 року він добровільно вступив до окупаційного «пункту поліції № 2», який діяв на території тимчасово захопленої громади.

Перебуваючи там на «посаді слідчого», він займався фабрикуванням «карних справ» проти місцевих жителів для подальшого ув’язнення потерпілих до російських катівень.

Також колаборант разом з озброєними окупантами та їхніми поплічниками вдиралися до осель українців та грабували їх під виглядом «обшуків».

Під час таких «рейдів» рашисти виносили з помешкань гроші, побутову техніку та інше приватне майно.

У разі опору – російські карателі застосовували зброю або викрадали власників оселі з їхніми сім’ями.

Чоловік планував втекти від українського правосуддя, проте йому це не вдалось, повідомляє речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Вже через день після деокупації громади правоохоронці встановили його місцезнаходження і затримали.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав.

Суддя Київського районного суду м. Харкова виніс стосовно чоловіка обвинувальний вирок.

Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 10 років.

Агентство Телевидения Новости