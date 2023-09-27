На Харківщині відновлено регіональну дорогу

На дорозі «/М-03/ – станцiя Гракове – Базалiївка – гребля» завершено роботи.

Фахівці нанесли дорожню розмітку, встановили нові дорожні знаки та сигнальні стовпчики на шляху «/М-03/ – станцiя Гракове – Базалiївка – гребля» від автодороги «Чугуїв – Мілове» до села Леб’яже, повідомляє ХОВА.

Як розповів заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, по всій протяжності ділянки ремонту від автодороги «Чугуїв – Мілове» до Т-21-11 «Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук» вже влаштовано вирівнювальний шар з асфальтобетонної суміші.

Наразі продовжуються роботи з влаштування верхнього шару з асфальтобетонної суміші в межах села Леб’яже.

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