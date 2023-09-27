Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:22
Просмотров: 81

На Харківщині відновлено регіональну дорогу

На Харківщині відновлено регіональну дорогу

На дорозі «/М-03/ – станцiя Гракове – Базалiївка – гребля» завершено роботи.

Фахівці нанесли дорожню розмітку, встановили нові дорожні знаки та сигнальні стовпчики на шляху «/М-03/ – станцiя Гракове – Базалiївка – гребля» від автодороги «Чугуїв – Мілове» до села Леб’яже, повідомляє ХОВА.

Як розповів заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, по всій протяжності ділянки ремонту від автодороги «Чугуїв – Мілове» до Т-21-11 «Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук» вже влаштовано вирівнювальний шар з асфальтобетонної суміші.

Наразі продовжуються роботи з влаштування верхнього шару з асфальтобетонної суміші в межах села Леб’яже.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 