Шахрай «намутив» із земельними ділянками: збитки у майже 1,5 млн грн

За даними слідства, підозрюваний, діючи спільно з іншими особами, розробив план щодо незаконного отримання прав користування земельними ділянками, призначеними для ведення особистого селянського господарства.

Йдеться про 7 земельних ділянок загальною площею 14 га, які розташовані на території Донецької селищної ради Балаклійського району, повідомляє прокуратура Харківської області.

Підозрюваний спільно зі спільником підшукував осіб, які не скористались своїм правом на безоплатну передачу їм у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, та підроблював відповідні заяви від їхнього імені.

У подальшому на підставі підроблених документів зловмисники отримали розпорядження щодо передачі у приватну власність земельних ділянок.

Потім ці землі передавались в оренду ТОВ, одним із засновників якого є підозрюваний, тобто фактично переходили в користування підконтрольного зловмисникам підприємства.

Внаслідок шахрайських дій Донецькій селищній раді Балаклійського району завдано збитків на суму близько 1,5 млн грн.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости