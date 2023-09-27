На Харківщині судитимуть учасників злочинної групи: обкрадали пенсіонерів

На Харківщині судитимуть учасників злочинної групи, які присвоїли 1,8 млн грн заощаджень пенсіонерів.

Злочинці, представляючись працівниками соцслужб, заходили у помешкання потерпілих, обманним шляхом виявляли місця зберігання їх заощаджень і викрадали гроші пенсіонерів, повідомляє національна поліція України.

23-річна жителька Дніпропетровської області організувала протиправну діяльність, залучивши трьох знайомих.

Потенційних жертв учасники злочинної групи підшуковували в різних регіонах — на території Харківської, Київської та Дніпропетровської областей.

Під виглядом працівників соціальних служб навідувалися додому до пенсіонерів, пропонували їм отримати продуктові набори, гроші, але завжди уточнювали, що при собі мають лише крупні купюри, тому люди мали дати їм решту.

Після виявлення місця зберігання коштів, відволікаючи увагу потерпілих, викрадали їхні заощадження.

У разі викриття або опору застосовували до господаря фізичну силу

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