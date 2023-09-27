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На Харківщині побільшало тварин зі сказом, є напади на людей

На Харківщині побільшало тварин зі сказом, є напади на людей

У Чугуївському районі від початку року зареєстровано п’ятий випадок сказу.

19.09.2023 року в селі Іванівка дворічний домашній кіт покусав жінку. Тварину ліквідували та закопали, повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Наступного дня фахівці Чугуївської дільниці ветеринарної медицини Харківської обласної лікарні ветеринарної медицини з додержанням правил особистої безпеки ексгумували кота та доставили до Чугуївської державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.

Місце захоронення тварини продезінфіковано розчином хлорного вапна з 5% вмістом активного хлору.

Введено карантинні обмеження в селі Іванівка Чугуївського району з 25.09.2023;

– визначено загрозливу зону село Михайлівка, мисливські угіддя зазначеного села та зону спостереження село Волохів Яр Ізюмського району, мисливські угіддя зазначених рад;

– затверджений План комплексних заходів щодо ліквідації сказу в села Іванівка та межах прилеглих польових та лісових угідь.

Агентство Телевидения Новости

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