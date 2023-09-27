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Україна робить усе, щоб не збільшувати темпи мобілізації, — Міноборони
Україна робить усе, щоб не збільшувати темпів мобілізації. Однак усе може змінитися, бо доводиться підлаштовуватися під події на фронті та поведінку росіян.
Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Павлюк у коментарі каналу «Ми — Україна», повідомляє Фокус.
За його словами, завдання кожного чоловіка — захистити свою країну.
Тому громадянам потрібно до цього готуватися.
«Ми робимо все, щоб не збільшувати темпи мобілізації, але ви самі розумієте, все залежить від агресора і фронту», — сказав Павлюк.
Він зазначив, що плани з мобілізації можуть бути переглянуті.