Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі цивільного підприємства, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

По селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою.

Зафіксовано влучання у відкриту ділянку місцевості, без постраждалих.

По селу Кругляківка Куп’янського району ворог вдарив ракетою “Гром Е-1”, пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Внаслідок обстрілу села Мала Шапківка Куп’янського району пошкоджено газогін, господарчу споруду, сталася пожежа на відкритій території.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше ніж 3,1 га території та знешкодили 118 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости