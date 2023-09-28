Нічна атака на Україну: сили ППО збили понад 30 «Шахедів»

В ніч на 28 вересня масовано атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками типу «Шахед». Сили ППО збили понад 30 одиниць БПЛА.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

За її словами, атака відбувалася шляхом запуску кількох груп ударних дронів з різних напрямків.

ППО працювала фактично вздовж всього південного напрямку, зокрема, у Миколаївській та Одеській областях.

«Ворог спрямував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі й на центральні регіони. Підсумки атаки ще підбиваються, тому що була масована.

Але робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб’є Генштаб», – сказала Гуменюк.

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