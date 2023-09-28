Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:08
Просмотров: 60

Нічна атака на Україну: сили ППО збили понад 30 «Шахедів»

Нічна атака на Україну: сили ППО збили понад 30 «Шахедів»

В ніч на 28 вересня масовано атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками типу «Шахед». Сили ППО збили понад 30 одиниць БПЛА.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

За її словами, атака відбувалася шляхом запуску кількох груп ударних дронів з різних напрямків.

ППО працювала фактично вздовж всього південного напрямку, зокрема, у Миколаївській та Одеській областях.

«Ворог спрямував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі й на центральні регіони. Підсумки атаки ще підбиваються, тому що була масована.

Але робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб’є Генштаб», – сказала Гуменюк.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 