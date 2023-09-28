Нічна атака на Україну: сили ППО збили понад 30 «Шахедів»
В ніч на 28 вересня масовано атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками типу «Шахед». Сили ППО збили понад 30 одиниць БПЛА.
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНІАН.
За її словами, атака відбувалася шляхом запуску кількох груп ударних дронів з різних напрямків.
ППО працювала фактично вздовж всього південного напрямку, зокрема, у Миколаївській та Одеській областях.
«Ворог спрямував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі й на центральні регіони. Підсумки атаки ще підбиваються, тому що була масована.
Але робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб’є Генштаб», – сказала Гуменюк.