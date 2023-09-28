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Повітряні сили України: за ніч збито 34 з 44-х «Шахедів» і 6 розвідувальних дронів

Повітряні сили України: за ніч збито 34 з 44-х «Шахедів» і 6 розвідувальних дронів

У ніч на 28 вересня над Україною було знищено 34 з 44-х «Шахедів», також минулої доби збили 6 розвідувальних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 «шахеди» та шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

«До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи», – зазначили в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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