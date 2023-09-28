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Працювала в окупаційній адміністрації: в Ізюмі викрито поплічницю рашистів

Працювала в окупаційній адміністрації: в Ізюмі викрито поплічницю рашистів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 50-річній жінці за фактом колабораційної діяльності.

За даними дізнання, у липні, коли м. Ізюм перебувало під контролем російських військових, місцева жителька погодилась на співпрацю з ворогами, повідомляє прокуратура Харківської області.

Від окупантів та представників НЗФ «ЛНР» жінка отримала пропозицію щодо «працевлаштування».

Вона стала «спеціалістом відділу документаційного забезпечення» в окупаційній адміністрації.

Виконувала свої псевдообов’язки колаборантка до початку вересня минулого року.

Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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