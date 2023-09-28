У столиці Узбекистану пролунав потужний вибух: ймовірно блискавка

У Ташкенті, столиці Узбекистану, вночі пролунав потужний вибух на складі поряд з аеропортом.

За даними Міністерства надзвичайних справ і Міністерства внутрішніх справ, вибух стався на промисловому складі приватної компанії через удар блискавки, повідомляє видання Бабель.

Там спалахнула сильна пожежа. Офіційно повідомляють про постраждалих, яких госпіталізували до Республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги.

Скільки конкретно людей отримали поранення — не уточнюють.

Місцеве видання Nova24 пише, що вибуховою хвилею у сусідніх будинках повибивало шибки. Ташкент. В городе разрушены магазины и офисы от взрывной волны. pic.twitter.com/A7KSurxHDv— bamr (@bamr69) September 28, 2023

Очевидці повідомили, що вибухова хвиля дійшла до міста Нуравшан, що за 30 кілометрів від місця вибуху.

Згодом у МОЗ Узбекистану повідомили про одного загиблого та 163 постраждалих, 24 людини у важкому стані.

Агентство Телевидения Новости