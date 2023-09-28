Викрито групу шахраїв: молодики прикидалися працівниками безпеки банку

Поліція встановила групу осіб, причетних до шахрайських дій з використанням IP-телефонії.

Зловмисники вчиняли злочини під виглядом працівників служби безпеки банку на території Харківської області та інших регіонів України, повідомляє поліція Харківській області.

До складу угрупування увійшли 20 та 25-річні чоловіки, а також 17-річна дівчина.

До поліції з заявою звернувся чоловік. Він повідомив, що невідомі під виглядом працівників служби безпеку банку заволоділи його грошима в сумі 47800 гривень.

Правоохоронці встановили, що спочатку зловмисники підшукували осіб, телефонували потенційним потерпілим під виглядом працівників служби безпеки банку та повідомляли, що гроші, які знаходяться на карткових рахунках можуть бути несанкціоновано списані та з метою недопущення вказаних дій отримували від потерпілих пароль від мобільних банківських додатків, номери банківських карток, CVV.

Потім з карток потерпілих списувались кошти. Окремі особи здійснювали переведення в готівку грошей в банківських терміналах.

Паралельно здійснювався підбір людей, на картки яких перераховувались кошти.

В ході санкціонованих обшуків вилучені мобільні термінали, стартові пакети операторів мобільного зв’язку, платіжні картки, комп’ютерна техніка, виявлено листування на мобільних пристроях та рукописні нотатки.

За результатами проведених слідчо-розшукових заходів встановлена причетність фігурантів до більш ніж 20 шахрайств з використанням ІР-телефонії під приводом дзвінків працівників служби безпеки банків.

Агентство Телевидения Новости