В Україні запустили ще п’ять газових свердловин

Підконтрольна державному «Нафтогазу» компанія «Укргазвидобування» запустила ще п’ять свердловин, які дозволять видобувати по 500 тис. кубометрів газу на добу.

Про це вранці в четвер, 28 вересня, повідомила пресслужба «Нафтогазу».

4 з 5 свердловин пробурені на «старих» родовищах віком 45-55 років.

Ще одна — повністю нова. Вперше газ із неї надійшов у газотранспортну систему України цього місяця.

«Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок», — розповів Олег Толмачов, т.в.о. генерального директора АТ «Укргазвидобування».

Завдяки таким підходам на одному зі згаданих «старих» родовищ за останні два роки вдалося збільшити добовий видобуток газу на 35%. На іншому — майже на 50%.

Решта родовищ, які завдяки використанню сучасних технологій отримали нове життя, демонструють стабілізацію показників і можливість потенційного приросту видобутку.

Агентство Телевидения Новости