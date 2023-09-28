Мешканець Вовчанську підтримував збройну агресію рф: чоловікові повідомили про підозру

Публічно закликав підтримувати збройну агресію рф, дізнавачі повідомили про підозру мешканцю міста Вовчанськ.

Перебуваючи у пункті видачі гуманітарної допомоги місцевому населенню, 62-річний чоловік неодноразово публічно висловлювався щодо неправомірності існування України, як суверенної держави, повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник запевняв громадян у правильності і правомірності поширення суверенітету російської федерації на тимчасово окупованих територіях України, публічно закликав підтримувати збройну агресію проти України у формі так званої «спеціальної військової операції збройних сил рф на території України».

27 вересня чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости