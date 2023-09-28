Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:16
Просмотров: 89

Мешканець Вовчанську підтримував збройну агресію рф: чоловікові повідомили про підозру

Мешканець Вовчанську підтримував збройну агресію рф: чоловікові повідомили про підозру

Публічно закликав підтримувати збройну агресію рф, дізнавачі повідомили про підозру мешканцю міста Вовчанськ.

Перебуваючи у пункті видачі гуманітарної допомоги місцевому населенню, 62-річний чоловік неодноразово публічно висловлювався щодо неправомірності існування України, як суверенної держави, повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник запевняв громадян у правильності і правомірності поширення суверенітету російської федерації на тимчасово окупованих територіях України, публічно закликав підтримувати збройну агресію проти України у формі так званої «спеціальної військової операції збройних сил рф на території України». 

27 вересня чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 