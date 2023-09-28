На Харківщині триває пожежонебезпечний період: ДСНС проводять рейди

В Красноградському районі фахівці ДСНС вирушили на зустрічі з громадянами, аби вкотре закликати дотримуватись правил безпеки, не провокувати лісових пожеж та берегти своє життя.

27 вересня рятувальники провели профілактичний рейд у селищі Наталине, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Рейдовики поспілкувались з людьми та роз’яснили їм правила пожежної безпеки під час господарювання на присадибних ділянках, перебування на території екосистем чи лісових масивів, нагадували про заборону спалювання сухої трави та сміття, адже основна причина пожеж на відкритих просторах та екосистемах – людський фактор.

Недбальство, нехтування протипожежними заходами та безвідповідальне господарювання призводить до масштабних пожеж зі значними збитками для довкілля і народного добра, а також загрожує життю і здоров’ю людей.

Тож вогнеборці намагались донести до людей необхідність дотримання правил пожежної безпеки, та виявити й припинити спалювання сміття і сухостою, використовуючи новітні технології – БпЛА.

Серед своїх співрозмовників ДСНСники розповсюджували інформаційні листівки застережливого характеру.

Агентство Телевидения Новости