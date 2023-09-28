Під час окупації Куп‘янська працювала з загарбниками — судитимуть жінку

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 34-річної жінки за фактом колабораційної діяльності.

Торік у липні жінка добровільно обійняла посаду «и. о. начальника отдела персонифицированного учета и автоматической обработки информации» у так званому «Управлении труда и социальной политики ВГА Купянского района», повідомляє прокуратура Харківської області.

Колаборантка здійснювала підготовку поточної документації «відділу», приймала заяви від місцевих мешканців м. Куп’янськ для подальшої виплати матеріальної допомоги від окупаційної влади рф.

Правоохоронці викрили жінку.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости