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Викрито ще одну поплічницю окупантів: допомагала загарбникам в Ізюмі

Викрито ще одну поплічницю окупантів: допомагала загарбникам в Ізюмі

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 62-річній жінці у колабораційній діяльності.

За даними дізнання, у травні минулого року підозрювана добровільно обійняла посаду «головного спеціаліста відділу гуманітарної допомоги населенню» в окупаційній адміністрації міста Ізюм, повідомляє прокуратура Харківської області.

Жінка виконувала всі вказівки та розпорядження свого безпосереднього керівника для функціонування псевдовідділу.

Агентство Телевидения Новости

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