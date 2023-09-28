Земельні ділянки поруч з «Металістом» треба повертати: прокуратура

Прокуратура вимагає від підприємства повернути земельні ділянки з недобудовами вартістю майже 30 млн грн.

Керівник Шевченківської окружної прокуратури Харкова подав до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договорів купівлі-продажу тазобов’язання повернути земельні ділянки, повідомила прокуратура Харківській області.

Встановлено, що одним із підприємств Харкова у 2010 році придбано у власність п’ять земельних ділянок загальною площею майже 5 га із земель житлової та громадської забудови для будівництва торговельно-розважального центру з офісними приміщеннями та подальшої експлуатації цього об’єкта.

Вартість земельних ділянок складає майже 30 млн гривень.

Вказані землі знаходяться напроти стадіону «Металіст» та повинні були бути забудованими до 31.12.2011, тобто до проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».

Проте підприємством порушено умови договорів купівлі-продажу землі щодо здійснення забудови земельної ділянки, поліпшення інфраструктури міста та облаштування прилеглої території в передбачені умовами договорів строки.

ТОВ навіть не отримано дозвільні документи, які надають право на виконання будівельних робіт, що унеможливлює ефективне використання вказаної земельної ділянки.

За позовом окружної прокуратури Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости