Бухгалтер, енергетик, економіст: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 28 вересня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1023 вакансії.

1. Головний бухгалтер – 19 800 грн.

2. Головний енергетик – 17 000 грн.

3. Економіст – 16 600 грн.

4. Оператор машинного доїння – 15 000 грн.

5. Вантажник – 14 990 грн.

6. Слюсар-сантехнік – 14 500 грн.

7. Тесляр – 12 000 грн.

8. Технолог – 11 500 грн.

9. Державний інспектор за використанням та охороною земель – 11 200 грн.

10. Контролер газового господарства – 10 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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