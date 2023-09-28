Бухгалтер, енергетик, економіст: вакансії тижня у Харківській області
Станом на 28 вересня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1023 вакансії.
1. Головний бухгалтер – 19 800 грн.
2. Головний енергетик – 17 000 грн.
3. Економіст – 16 600 грн.
4. Оператор машинного доїння – 15 000 грн.
5. Вантажник – 14 990 грн.
6. Слюсар-сантехнік – 14 500 грн.
7. Тесляр – 12 000 грн.
8. Технолог – 11 500 грн.
9. Державний інспектор за використанням та охороною земель – 11 200 грн.
10. Контролер газового господарства – 10 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.