На станції «Київська» встановлюють нові літери з назвою на колійні стіни

Співробітники метрополітену встановили перший комплект нових літер з назвою на колійні стіни на станції «Київська».

У звʼязку з необхідністю дотримання норм законодавства України було виконано дерусифікацію написів на колійних стінах станції «Київська» з її назвою, повідомили в харківському метрополітені.

Тоді було встановлено тимчасове візуальне рішення, після чого до адміністрації метрополітену звернулися представники архітектурної агенції «balbek bureau» та запропонували розробити макети нових літер.

Нові літери були змодельовані згідно з архівними фотоматеріалами та геометрією існуючого зразка.

Адміністрація Харківського метрополітену висловлює вдячність керівнику «balbek bureau» Славі Балбеку, усім хто був залученим до процесу розробки та виробництва літер, та благодійникам, котрі профінансували вказану ініціативу.

У подальшому буде встановлено усі комплекті літер на колійні стіни станції.

Агентство Телевидения Новости