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СБУ повідомила про підозру харківській спортсменці, яка схвалювала російську агресію проти України

СБУ повідомила про підозру харківській спортсменці, яка схвалювала російську агресію проти України

Співробітники Служби безпеки зібрали доказову базу на спортсменку з Харківщини, яка втекла до росії, де публічно підтримала окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовувала їхні воєнні злочини проти України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Фігурантка – 20-річна мешканка Ізюмського району Харківської області, вихованка Балаклійської ДЮСШ, призерка чемпіонату світу з пауерліфтингу.

Під час деокупації вона втекла з території Ізюмського району разом з російськими військами і наразі переховується від українського правосуддя на території країни-агресора.

За даними слідства, у березні цього року, перебуваючи на території рф, дівчина дала інтерв’ю кореспонденту російського пропагандистського ЗМІ “RT”, у якому виправдовувала та визнавала правомірною російську агресію проти України. Вона вихваляла нібито піклування російської влади про українських спортсменів, які переїхали до країни-агресора, висловлювала жаль, що їй довелося виступати на міжнародних змаганнях під українським прапором та сподівалася на якнайшвидше захоплення Харківщини рашистами.

До того ж, вона хизувалася своєю “посадою” у незаконних органах влади на окупованій території – “главного специалиста Савинского ТО ВГА Изюмского района Харьковской области”.

Це інтерв’ю було оприлюднене на інформаційних ресурсах, підконтрольних одному з російських пропагандистів – Олександру Малькевичу, першому заступнику голови комісії Громадської палати рф з розвитку інформаційної спільноти, ЗМІ та масових комунікацій. Зокрема, трансляція відбувалась на російських телеканалах “Санкт-Петербург”, “ЗаТВ”, “ТНР”, російських інтернет-платформах відеохостингу та у соціальних мережах.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань спортсменки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили пропагандистці про підозру за ч.3 ст.436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації).

За такий злочин їй загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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