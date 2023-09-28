В Україні наразі не виявлено новий штам коронавірусу Pirola

Новий варіант коронавірусу (BA.2.86) вперше зафіксували в Ізраїлі. Зараз у світі виявили майже 100 тисяч спричинених ним випадків захворювання. Йдеться, зокрема, про випадки у Великій Британії, США, ПАР, Швеції, Франції, Португалії, Канаді, Таїланді, Швейцарії та Австралії.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Найпоширеніші симптоми: нежить, головний біль, втома, чхання та біль у горлі, рідше – подразнення очей і висипи.

Ігор Кузін, заступник Міністра охорони здоров’я

Ми не виключаємо, що новий варіант коронавірусної інфекції з’явиться на території України. Враховуючи, що тисячі українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, приїжджатимуть або повертатимуться додому з країн, де вже є новий штам.

У кожній області під час епідсезону 2023/24 спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб продовжать відбирати зразки, лабораторно досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають.

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