На Харківщині двоє чорних лісорубів напиляли дерев на пів мільйона гривень та побили майстра лісу

За даними слідства, у Красноградському районі протягом 2022-23 років здійснювалась незаконна порубка дерев. Внаслідок цього державі спричинено матеріальні збитки на суму понад 500 тисяч гривень.

Зловмисниками виявились 34-річний та 61-річний мешканці с. Піщанка Красноградського району. Правоохоронці задокументували 7 фактів злочинної діяльності чорних лісорубів.

Під час однієї з нелегальних порубок 61-річного ділка викрив майстер лісу. Проте на зауваження чорний лісоруб відреагував агресивно: він почав бити правоохоронця бензопилою та палкою. Коли потерпілий впав на землю, зловмисник став душити майстра лісу. Через дії чорного лісоруба чоловік отримав черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку.

Наразі 61-річного чорного лісоруба взято під варту. Стосовно 34-річного чоловіка судом вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом чоловікам віком 34 та 61 рік за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки та вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 2, 4 ст. 246 КК України). Крім того, 61-річному чоловіку також інкриміновано умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

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