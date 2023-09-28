Екскурсія по напівзнищеному харківському Екопарку: кого з тварин вже повернули та коли відкриття

Всіх повернемо. Під таким девізом працюють сьогодні співробітники харківського екопарку. Величезна колекція до повномаштабного вторгнення налічувала близько 5 тисяч екземплярів. Порахувати, скільки залишилося, складно – деякі тварини загинули, деякі – втекли у ліс з розбитих вольєрів, декого встигли евакуювати. Як вивозили великих хижаків, згадує сьогодні заступниця директора із зооветеринарної частини Світлана Вишневецька. Тоді, каже, під обстрілами, тварин вже ніхто не боявся.

Світлана Вишневецька, заст. директора «Фельдман Екопарк»

Так как наркоза было мало, рассчитать его на всех было сложно. Было такое, что лев открывает глаз, а наши ребята его дальше подпихивают, чтоб можно было закрить клетку.

Два великих лева та два малюки, що народилися в евакуації, вже повернулися. Вдома вже й бізон Сашко, батьки якого загинули через пряме влучання снаряду. Фахівці були не впевнені, чи виживе теля.

Світлана Вишневецька, заст. директора «Фельдман Екопарк»

Было очень холодно, есть было нечего, Ми думали или подорвется или еще что. Но, слава богу, он выжил, борется за жизнь. Он на своем месте, живет пока с венгерскими биками, но и тут будут барышни, а у него будет барышня и одно из лучших стад будет у нас.

Одна з найцікавіших локацій екопарку – вольєр для єнотів. Тут було зроблено все для комфортного життя тварини, були укриття й місця для відпочинку.

Сергій Остапенко, директор «Фельдман Екопарк»

И возможность побегать, порезвиться, отдохнуть. Украшения в таком красивом стиле. И от попаданий, от прилетов, выбити стекла, разрушена инфраструктура. Это тоже подлежит восстановлению и ремонту.

Друга локація. Тут мешкали дикобрази, куниці, тхори.

Сергій Остапенко, директор «Фельдман Екопарк»

Как вы видите по отверстиям, тут происходил экоцид. Тут стояли рашисти и с расстояния 10 м расстереливали наших животних. Видно по отверстиям, что это не осколки, а пулевые отверстия, круглые, аккуратненькие.

У кожному вольєрі було знайдено по кілька трупів. Цю локацію поки не відновлюватимуть.

Сергій Остапенко, директор «Фельдман Екопарк»

Пока она постоит как напоминание о нашем бывшем дружеском народе. Это памятник агрессии, уничтожение не только людей, но и животных.

Під час евакуації тварин ніхто не сумнівався, що доведеться повертатися. Й зараз, щойно завершується ремонт вольєра – у нього заселяють колишніх мешканців.

Сергій Остапенко, директор «Фельдман Екопарк»

У нас уже есть несколько групп копытних и начали возвращать хищников, 4 льва у нас. Два крупных и два малыша.

Готують житло для мавп та лемурів. На черзі ягуари, пума та птахи.

Сергій Остапенко, директор «Фельдман Екопарк»

Это один из лосей, которых спасли, кода был пожар в Чернобыльской зоне. Их к нам эвакуировали и она одна из шести осталась, остальные под обстрелами погибли. И она в Ковалевке ждала возвращения домой – и вот она дома.

Тут ще не повністю ліквідували наслідки обстрілів. Видно пробитий снарядом дах. До війни тут жив бородавочник.

Сергій Остапенко, директор «Фельдман Екопарк»

Во время обстрела он погиб. Бородавчника ми потеряли. А этот парень – мальтийский ослик, его нам привезли военные из-под Бахмута, чтоб мы за ним присматривали.

В екопарку активно триває прибирання, готуються до традиційного осіннього Балу хризантем. Кажуть, чверть території ще мають перевірити сапери, але більша частина парка – вже розмінована та безпечна. Із залишків снарядів, які сапери знаходили на території і які вже не становлять загрози, в екопарку забралася чимала колекція. Щоб привести територію до ладу якомога швидше, екопарку потрібні помічники. Запрошують тих, хто раніше так любив тут відпочивати.

Сергій Остапенко, директор «Фельдман Екопарк»

Нужна очень помощь всех небезразличных. Экопарк более 10 лет отдавал свою любовь и бесплатный вход всем посетителям. И сейчас у горожан есть возможность приехать на выходние и помочь нам, мы будем всем рады. Дадим фронт работ и вместе постараемся возродить это красивое место.

Усім знаряддям для прибирання обіцяють забезпечити, головне, кажуть, що треба взяти з собою – це бажання допомогти.





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