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На Харківщині затримано зловмисників, які обікрали двох жінок на понад 40 тисяч доларів

На Харківщині затримано зловмисників, які обікрали двох жінок на понад 40 тисяч доларів

За даними слідства, троє раніше знайомих чоловіків мали «по наводці» обікрасти будинок у м. Мерефа. Власницями приватного домоволодіння були дві жінки.

Для цього зловмисники 26 вересня цього року приїхали зі Змієва до Мерефи на автомобілі, підібравши зручний час, коли господарів не буде вдома. Двоє з них виломали віконну раму та проникли до будинку, а третій залишився на території домоволодіння «контролювати обстановку».

Чоловіки викрали у жінок понад 40 тисяч доларів США та ювелірні прикраси. Із вкраденим зловмисники сіли до автівки та поїхали. Проте далеко втекти не вийшло: правоохоронці затримали їх у м. Зміїв в порядку ст. 208 КПК України. 

Наразі вирішується питання щодо обрання всім трьом підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру трьом мешканцям м. Зміїв віком 34, 45, 46 років за фактом крадіжки, вчиненої повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. ч. 4, 5 ст. 185 КК України).

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

Агентство Телевидения Новости

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