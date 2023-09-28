Циркунівська громада: енергетики відновили електропостачання у Михайлівці

Фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» повністю відновили електропостачання у селі Михайлівка Харківського району.

Населений пункт залишався знеструмленим з початку війни. Щоб повернути електрику мешканцям, енергетики розчистили траси ліній електропередачі та відновили лінію 0,4 кВ.

Ігор Мельник, майстер Липецького РЕМ

Складність відновлення полягала в тому, що тут важкодоступна місцевість: лінія іде через болота. Окрім того, рівень пошкоджень електромережі сягав 80%. Довелося відновлювати і дроти, і опори.

За словами місцевих мешканців, без електрики було дуже важко: їжу готували на дров’яних пічках і тільки на один день, адже продукти швидко псувалися без холодильника. Також не було можливості накачати воду. Через відсутність регулярного поливу селяни, на жаль, цього року не можуть похвалитися гарним врожаєм. Окрім того, жителі Михайлівки нарешті отримають сталий мобільний зв’язок та увімкнуть телевізор: дотепер телефон вони вмикали раз на тиждень, а новини дізнавалися по радіо.

Агентство Телевидения Новости