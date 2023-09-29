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Авіаудар по Куп’янську: пошкоджено інфраструктурний об’єкт

Авіаудар по Куп’янську: пошкоджено інфраструктурний об’єкт

Минулої доби ворог обстрілював цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп’янського районів області.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

По Куп’янську ворог завдав удару ракетою «Гром Е-1». Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, без постраждалих.

Внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп’янського району сталися лісові пожежі.

У селі Западне Куп’янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 2,9 га території та знешкодили 72 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости

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