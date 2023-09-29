Прикривають піхоту: як працює артилерія Нацгвардії на Запоріжжі

Сили оборони України продовжують просуватися в рамках контрнаступальної операції. Артилеристи бригади «Спартан» підтримують піхоту, що дозволяє їй під вогневим прикриттям виконувати бойові завдання зі штурму противника.

На лінії зіткнення працюють різні типи артилерійських систем, одна з таких – гаубиця Д-30. Не дивлячись на те, що це ще радянська розробка, на її рахунку безліч знищених ворожих АГС, СПГ, мінометів, бойових машин, складів з боєприпасами та живої сили противника. Розрахунки гаубиць бригади «Спартан» працюють з відкритих і закритих вогневих позицій, та допомагають у просуванні суміжним підрозділам.

Нацгвардієць на псевдо Джордан почав свій військовий шлях ще зі строкової служби, за дев’ять місяців до повномасштабного вторгнення, після чого підписав контракт та зараз обіймає посаду командира гармати. Боєць ділиться, що робота артилеристів дуже важлива на полі бою, саме вони розпочинають бій, придушуючи сили противника, даючи можливість піхоті просуватися вперед. Успішність роботи артилерії залежить від багатьох факторів, таких як маскування, розвідка, навченість розрахунку. Каже, що роботою своїх хлопців задоволений, що кожен з них відпрацьовує на сто відсотків.

Джордан, нацгвардієць

Перш за все, складнощі в тому, що ворог окопався, а також їхні артилеристи, більше ніж за півтора року війни, пристріляли кожну посадку в цьому районі, але ми ведемо непогану контрбатарейну роботу, знищуючи гаубиці, самохідні установки, а також різні типи артилерії ворога.

Окрім того, що підрозділи просуваються через мінні поля та міцно укріплену оборону ворога, росіяни почали частіше застосовувати авіацію, а саме керовані авіабомби, але це не зупиняє, а тільки надає наснаги скоріше вигнати окупантів.

Один з артилеристів розрахунку – нацгвардієць Степан, який до повномасштабного вторгнення ніколи не мав уявлення про роботу артилерії. Каже, що складнощі в роботі були тільки на початку, але після навчання та злагодження все йде як треба і головне це мотивація, і бажання перемогти та повернутися додому.

Степан, нацгвардієць

Коли відпрацьовуємо по координатах, маскуємося та пересуваємося в укриття, ворог починає щільно «накривати». Це їхні підступні керовані авіабомби, які практично кожні 15-20 хвилин падають, така зброя, що незрозуміло де і кого може застати. Кожний клаптик, кожна посадка, кожен кущ де сидить ворог, ми маємо звільнити, не повинен противник бути на нашій землі.

Ворог активно застосовує авіацію, артилерійські боєприпаси, окрім цього росіяни застосовували фосфорні снаряди. Попри це, в ході вогневої підтримки підрозділів Сил оборони України тільки протягом минулого тижня артилеристи виконали понад 900 вогневих завдань, знешкодивши близько 250 загарбників.

Підрозділи Нацгвардії у тяжких боях завдають значних втрат окупантам, позбавляючи їх наступального потенціалу.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України.

Агентство Телевидения Новости