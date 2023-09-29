У Харкові міняють водовід, від якого залежать Основ’янський район та передмістя

Бригади КП «Харківводоканал» міняють 270 м технічно зношеної ділянки магістрального водоводу на вул. Достоєвського, який забезпечує водопостачання Основ’янського району та селища Жихор.

Заміна цієї гілки водоводу дозволить покращити подачу та розподіл води споживачам, повідомили в міськраді.

Ігор Кім, начальник районної служби водопровідних мереж

Заміну проводимо без відключення водопостачання. Також встановлюємо запірну арматуру, водопровідні вводи та реставруємо шість оглядових колодязів. Завершити перекладання плануємо на початку жовтня.

Також він повідомив, що з початку року майстри підрозділу відремонтували 247 водорозбірних колонок, замінили 48 люків та 680 м водоводів, встановили 17 нових пожежних гідрантів.

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