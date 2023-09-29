Ще більше безпеки: «Укрзалізниця» запроваджує воєнізовану охорону вже на 9 рейсах

Збільшує кількість поїздів, які патрулюються воєнізованою охороною. Про це повідомляє «Укрзалізниця».Зокрема, у вересні до проєкту «ЗалізнаБезпека» долучено поїзди:

№29/30 Ужгород – Київ – Ужгород№59/60 Чоп – Київ – Чоп№85/86 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя№119/120 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя№ 265/266 Ужгород – Ковель – Ужгород№ 357/358 Київ – Ворохта – Київ

Нагадаємо, що з червня 2023 року супровід воєнізованої охорони було поновлено у трьох поїздах:

№41/42 Дніпро – Трускавець – Запоріжжя,№81/82 Київ – Ужгород – Київ таІнтерсіті + №712/711 Київ – Краматорськ – Київ.

За словами директора виконавчої філії «Відомча воєнізована охорона» АТ «Укрзалізниця» Володимира Александрова, супроводження здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді та здійснюють контроль за дотриманням порядку. Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. Будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.

Володимир Александров, директора виконавчої філії «Відомча воєнізована охорона» АТ «Укрзалізниця»

Практика супроводження поїздів воєнізованою охороною показала, що це дієвий інструмент, який дозволяє швидко відреагувати на порушення правил поведінки громадян на залізничному транспорті. Ми відгукнулися на запит суспільства щодо посилення безпекових заходів у поїздах, зокрема, відновивши проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі, започаткований ще у 2020 році. Тоді у супроводі працівників воєнізованої охорони курсували 10 поїздів, зараз вже 9 таких поїздів, і надалі ми плануємо цю кількість збільшувати.

Він також додав, що працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці мають право вживати заходи фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.

Агентство Телевидения Новости