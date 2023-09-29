Розтрата майна на понад 400 тисяч гривень — викрито виконавця робіт дільниці з будівництва газопроводу

На Харківщині спувробітник газового підприємства, будучи відповідальним за облаштування свердловин та будівництво газопроводів на території Красноградского району, скористався можливістю, аби збагатитись за рахунок підприємства. Він систематично привласнював ввірені йому матеріали та обладнання для проведення робіт з буріння, щоб у подальшому перепродати іншим особам і таким чином заробити.

Факт нестачі товарно-матеріальних цінностей виявлено під час проведення чергової інвентаризації.

Сума шкоди, завданої підприємству, складає понад 400 тис. грн.

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру виконавцю робіт дільниці з будівництва газопроводу цеху з капітального будівництва, облаштування свердловин та будівництва газопроводів Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» ПАТ «Укргазвидобування» за фактом привласнення та розтрати майна у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Агентство Телевидения Новости