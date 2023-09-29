З небезпечних громад Куп’янщини евакуйована 1091 людина

Про оперативну ситуацію в регіоні та евакуацію з небезпечних територій станом на 29 вересня розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, з Купʼянського району евакуйовано 1091 людина, з них 226 дітей. Крім того, понад 2000 людей виїхали самостійно, з них 175 – діти.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Напередодні вдалося вивезли останніх 5 людей з с. Синьківка, де фактично проходить лінія фронту. Це було вкрай важливо, адже там дуже велика імовірність отримати травми внаслідок обстрілів. Крім того, фіксуємо факти повернення сімей з дітьми назад до населених пунктів. Тож проводимо з ними роз’яснювальну роботу, що це робити небезпечно. Тобто евакуація триває.

Також Олег Синєгубов наголосив, що Куп’янський і Лиманський напрямки для ворога залишаються пріоритетними. Періодично росіяни висувають диверсійно-розвідувальні групи, яких перехоплюють українські військові.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Дійсно, стало тихіше на фронті, бо наші ЗСУ нанесли максимальне ураження ворогові. Втім, росіяни проводять ротацію, заміну підрозділів, щоб відновити свої наступальні дії. Проте ЗСУ адекватно реагують на військову присутність ворога і тримають ситуацію під контролем.

Агентство Телевидения Новости