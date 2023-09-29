Зрадив присязі та забрав у колеги службове авто на потреби росармії — судитимуть експоліціянта з Харківщини

У квітні 2022 року оперуповноважений сектору кримінальної поліції ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в області перейшов на бік ворога та добровільно погодився співпрацювати з російськими військовими. Перебуваючи в окупованому Вовчанську, він обійняв посаду «оперуполномоченного» у псевдоправоохоронному органі.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Зрадник усіляко допомогав ворогу: він патрулював місто, приймав первинні матеріали щодо вчинення на території окупованого міста кримінальних правопорушень та проводив «обшуки» у місцевих мешканців.

Крім того, торік у червні зрадник спільно з окупантами забрав службовий автомобіль свого колеги, який той сховав на подвір‘ї будинку у с. Бугаївка. Викравши українське авто, вони розфарбували його літерами «Z» та використовували у своїй «правоохранительной деятельности».

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо вже колишнього поліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зрадника звільнено з органів Національної поліції України. Нині він перебуває у розшуку. Обвинуваченого судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости