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У парку Шевченка волонтери віддають в надійні руки чотирилапих друзів

У парку Шевченка волонтери віддають в надійні руки чотирилапих друзів

В саду ім. Шевченка, на майданчику для вигулу собак, волонтерська організація «Animals 911» разом з СКП «Харківзеленбуд» провела вже традиційний захід «Чотирилапий – у кожну домівку», де охочі могли обрати нового члена сімʼї.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Завдяки акції за місяць домівку знайшли 25 котів та 21 собака.

Захід проходитиме щотижня, з пʼятниці по неділю, до кінця жовтня.

Агентство Телевидения Новости

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