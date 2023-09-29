У парку Шевченка волонтери віддають в надійні руки чотирилапих друзів

В саду ім. Шевченка, на майданчику для вигулу собак, волонтерська організація «Animals 911» разом з СКП «Харківзеленбуд» провела вже традиційний захід «Чотирилапий – у кожну домівку», де охочі могли обрати нового члена сімʼї.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Завдяки акції за місяць домівку знайшли 25 котів та 21 собака.

Захід проходитиме щотижня, з пʼятниці по неділю, до кінця жовтня.

Агентство Телевидения Новости