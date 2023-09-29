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У парку Шевченка волонтери віддають в надійні руки чотирилапих друзів
В саду ім. Шевченка, на майданчику для вигулу собак, волонтерська організація «Animals 911» разом з СКП «Харківзеленбуд» провела вже традиційний захід «Чотирилапий – у кожну домівку», де охочі могли обрати нового члена сімʼї.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.
Завдяки акції за місяць домівку знайшли 25 котів та 21 собака.
Захід проходитиме щотижня, з пʼятниці по неділю, до кінця жовтня.