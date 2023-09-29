Оголошено підозру колишній українській поліцейській: допомагала окупантам

У червні минулого року підозрювана, будучи старшим оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Куп’янського РВП ГУНП в області, зрадила присязі та добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Перебуваючи в окупованому місті Куп‘янськ, зрадниця здійснювала патрулювання, забезпечувала прийом заяв та повідомлень про злочини і події та їх документальне оформлення відповідно до законодавства країни-агресора – рф, а також чергувала у незаконному правоохоронному органі, повідомляє прокуратура Харківській області.

Згодом жінка вже «официально трудоустроилась» та стала «и. о. старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска» в «УВД ВГА Харьковской области».

На «посаді» вона переважно займалась заведенням розшукових справ відповідно до російського законодавства.

Служіння на вірність українському народу зрадниця проміняла на зарплату в 60 тисяч російських рублів на місяць.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліціянтці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Агентство Телевидения Новости