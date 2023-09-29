Харків’янин лупцював своїх літніх батьків: був притягнутий до відповідальності

Слідчі притягнули до відповідальності жителя Харкова за вчинення домашнього насильства щодо літніх батьків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

До поліції звернулася 64-річна жінка. Вона повідомила про постійні образи та психологічне насильство з боку свого сина.

42-річний раніше не судимий чоловік постійно ображав матір, поводився неадекватно з нею.

У вересні цього року заподіяв фізичне насильство щодо 72-річного батька.

Протягом цього року поліцейські сектору протидії домашньому насильству ХРУП № 3 склали щодо порушника 4 протоколи про адміністративне правопорушення.

Слідчі райуправління відкрили кримінальні провадження за двома статтями.

Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.

Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років.

Агентство Телевидения Новости