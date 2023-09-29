Харків’янин лупцював своїх літніх батьків: був притягнутий до відповідальності
Слідчі притягнули до відповідальності жителя Харкова за вчинення домашнього насильства щодо літніх батьків.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
До поліції звернулася 64-річна жінка. Вона повідомила про постійні образи та психологічне насильство з боку свого сина.
42-річний раніше не судимий чоловік постійно ображав матір, поводився неадекватно з нею.
У вересні цього року заподіяв фізичне насильство щодо 72-річного батька.
Протягом цього року поліцейські сектору протидії домашньому насильству ХРУП № 3 склали щодо порушника 4 протоколи про адміністративне правопорушення.
Слідчі райуправління відкрили кримінальні провадження за двома статтями.
Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.
Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років.