У Харкові чиновників очікує суд за фейкове встановлення групи інвалідності

Слідством встановлено, що у квітні цього року голова однієї з районних МСЕК Харкова видав фіктивну медичну довідку про оформлення другої групи інвалідності.

Він склав неправдивий офіційний документ щодо «огляду хворого» чоловіка за відсутності останнього та встановив другу групу інвалідності, повідомляє пресслужба прокуратури в Харківській області.

Голова МСЕК зробив цю довідку на замовлення реєстраторки медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи», до якої безпосередньо і звертались клієнти для оформлення фейкової «групи інвалідності» під ключ.

Саме вона за гроші організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини. У подальшому це сприяло тому, що клієнти — чоловіки призовного віку — ухилялись від мобілізації або виїжджали за кордон. Як повідомлялось раніше, правоохоронці викрили реєстраторку.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо неї за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Судовий розгляд триває.

Тепер завідувача МСЕК чекає судовий розгляд.

Обвинувальний акт щодо нього розглядатимуть у Московському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости