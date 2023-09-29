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«Панда-дипломатія»: Китай забирає зі США всіх панд назад

«Панда-дипломатія»: Китай забирає зі США всіх панд назад

Китай забирає з США всіх панд назад через напружені дипломатичні відносини між двома країнами.

Панди приїхали в США після нормалізації відносин між країнами, якої вдалося досягти завдяки візиту президента Річарда Ніксона в Китай в 1972 році, повідомляє УНІАН.

Наприклад, Вашингтонський зоопарк вже влаштував прощання зі своїми вихованцями, які відправляться на батьківщину в грудні, передає Бі-бі-сі.

Справа в тому, що у Китаю монополія на панд і він не продає їх, а віддає в оренду за окрему плату.

Китай поки не має наміру продовжувати договори оренди з американськими зоопарками.

Експерти вже назвали це “панда-дипломатією”.

Агентство Телевидения Новости

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